Portugal holt Sieg in Gruppe 3 mit 0:0 in Italien!

Schweden nach 1:0 in Türkei weiter im Aufstiegsrennen

Schweden wahrte indes die Chance auf den Gruppe-2-Sieg. Der WM-Viertelfinalist gewann am Samstag in Konya gegen die Türkei knapp 1:0 (0:0) und stieß in der Tabelle auf Rang zwei vor. Leader Russland ist drei Zähler entfernt. Am Dienstag kommt es in Solna zu einem Endspiel um die Spitzenposition und den Aufstieg in die höchste Leistungsklasse. Den Schweden reicht dabei jeder Sieg, da sie im ersten direkten Duell bei den von Stanislaw Tschertschessow gecoachten Russen ein 0:0 geholt hatten. Für die Türkei ist der Abstieg in die Liga C besiegelt, Rapids Abwehrspieler Mert Müldür und der Ex-Austrianer Tarkan Serbest erlebten die bittere Niederlage von der Bank aus.