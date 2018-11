Foda peilt mit Österreich Sieg in Nordirland an!

Dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, dürfte aber ein schwieriges Unterfangen werden. Die Nordiren sind zwar als noch Punktloser Letzter, präsentierten sich allerdings bei den Nations-League-Niederlagen gegen Bosnien-Herzegowina und vor einem Monat in Wien gegen Österreich als ebenbürtiger Gegner. Zuletzt schrammten sie am Donnerstag beim 0:0 im Testspiel in Dublin gegen Irland nur knapp an einem Sieg vorbei. Daher warnte Foda vor den Qualitäten des Gegners. „Sie werden 90 Minuten mit Power spielen, mit langen Bällen nach vorne und pressen“, vermutete der Deutsche am Samstag vor dem Abflug auf die Insel. Dennoch gilt für den Coach die Marschroute: „Wir wollen drei Punkte und gewinnen.“