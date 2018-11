Neue Holland-Euphorie: „Wer ist der Weltmeister?“

Sein Team bot einen starken Auftritt und hätte die Partie in Rotterdam gegen den wenig inspiriert aufgetretenen Weltmeister höher gewinnen müssen. Am Ende sorgte der Treffer von Georginio Wijnaldum kurz vor der Pause für die vorentscheidende Differenz, Memphis Depay verwertete in der 96. Minute noch einen Elfmeter zum Schlussstand. „Es war nicht unser Abend“, kommentiere Frankreichs Starstürmer Antoine Griezmann. „Wir waren nicht im Spiel drinnen, nicht zu Beginn des Spiels und auch nicht in der zweiten Halbzeit.“