Huber bester Österreicher in Wisla-Quali

Daniel Huber hat seine gute Form aus dem Sommer-Grand-Prix auch beim ersten Schneekontakt ausgespielt. Der Salzburger landete am Freitag in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcupauftakt in Wisla als bester Österreicher an der sechsten Stelle. Stefan Kraft und Kamil Stoch hatten am Ende des Feldes Probleme mit dem Rückenwind, sind aber als 27. bzw. 48. am Sonntag auch dabei.