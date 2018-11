Penalty-Killer Grabner mit fünftem Saisontor

An Toren (4) und Scorerpunkten (6) in Unterzahl führt Grabner die Statistik in dieser Saison an und weist auch langfristige Top-Statistiken auf. In der 100-jährigen NHL-Geschichte haben erst 17 Spieler in den ersten 18 Saisonspielen zumindest vier Unterzahl-Tore geschafft. Seit 2010/11, seiner ersten vollen Saison, hat der 31-Jährige 19 ‘Shorthander‘ und damit hinter Boston-Stürmer Brad Marchand (23) die zweitmeisten Unterzahl-Tore verbucht.