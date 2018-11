Fahrer stürzte samt BMW in Löschteich und ertrank!

Unfalldrama im Mühlviertel: Am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr kam ein Autofahrer (65) aus noch unbekannter Ursache in seiner Heimatgemeinde Waldburg (OÖ) von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem BMW in einen Löschteich. Der Fahrer konnte sich nicht mehr aus dem untergehenden Wagen befreien und ertrank.