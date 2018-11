Dabbur-Doppelpack bei 7:0-Sieg von Herzogs Israel

Für Herzog war es im fünften Länderspiel seiner noch jungen Amtszeit der dritte Sieg. Israel kämpft am Dienstag (20.45 Uhr) in Glasgow im Duell mit Schottland um den Gruppensieg in der Liga C der Nations League. Nach drei Spielen ist die Herzog-Truppe mit sechs Punkten Tabellenführer. Die Siege gelangen gegen Schottland (2:1) und Albanien (2:0).