Pyro-Marsch! Bosnien-Fans zündeln in Wiener City

„Wir werden uns wie daheim fühlen“, hatte Bosnien-Superstar Edin Dzeko vor dem Ländermatch in Wien posaunt. Was sich nicht nur im Stadion, sondern vor Anpfiff auch schon in der Wiener Innenstadt zeigte. Ein krone.at zugespieltes Video zeigt höchst motivierte Bosnien-Fans, die am frühen Abend durch die City zogen und diese im wahrsten Sinne des Wortes zum Erleuchten brachte.