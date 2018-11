Betrügerische Gauner stören die heile Musikwelt

Überhöhte Ticketpreise

An die Vorsicht der Fans appelliert auch Franz Griesbacher von den Paldauern. Vor den traditionellen Weihnachtskonzerten - am 15. und 16. Dezember in der Grazer Stadthalle - treiben Schwarzhändler mit überhöhten Ticketpreisen ihr Unwesen: Deshalb: „Wendet euch an die offiziellen Vorverkaufsstellen!“