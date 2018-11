Cilic siegt und lässt auch Djokovic jubeln

Djokovic ist damit der erste Semifinalist der mit 8,5 Millionen Dollar dotierten ATP Finals, es ist sein insgesamt achtes Masters-Halbfinale. Während der zweite Aufsteiger aus seiner Gruppe erst am Freitag ermittelt wird, kennt Djokovic seine möglichen Gegner am Donnerstag: Wenn in Gruppe „Lleyton Hewitt“ mit Dominic Thiem in der letzten Runde die beiden Aufsteiger ermittelt werden.