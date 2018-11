„Vereinigtes Königreich könnte zerbrechen“

Parallel zu den Kabinettsberatungen in London werden sich die Botschafter der verbleibenden 27 EU-Staaten über das mehr als 400-seitige Einigungsdokument austauschen. Sollte das britische Kabinett am Mittwoch den Text der Verhandler billigen, könnte ein EU-Sondergipfel am 25. November in Brüssel auf Schiene gebracht werden, hieß es in Ratskreisen in Brüssel.