Briten verkünden Durchbruch bei Brexit-Gesprächen

Nach monatelangen Verhandlungen hat Großbritannien am Dienstag einen Durchbruch bei den Brexit-Gesprächen mit der EU verkündet. Am Mittwoch soll das Kabinett in London zusammenkommen, um den ausverhandelten Text zu billigen. Zudem wurde eine Sondersitzung der Botschafter der 27 verbleibenden EU-Länder in Brüssel angesetzt.