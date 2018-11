Kind (6) im Freibad unsittlich berührt?

Es war auch nicht der einzige Vorfall: Wochen zuvor, am 21. Mai, war der Slowake in Wien, arbeitete als Pizzabote. Bei einer Auslieferung sprach er laut Anklage zwei Mädchen (10, 8) an. „Während des Gespräches griff er mit der Hand auf das Gesäß“, so Wimmer. Auch das bestreitet der Mann, der schon in Tschechien wegen eines Sexualdelikts in Haft saß. An jenem Mai-Tag kündigte er sofort den Jub und fuhr nach Salzburg. Erkannt wurde er durch Lichtbilder.