„Diese Moscheen nehme ich mir zur Brust!“

„Die gibt es hoffentlich schon, indem klar gemacht wird, dass das Handgeben zu unserer Kultur gehört. In der Integrationsarbeit kann über die Pädagogen sehr viel zum Besseren verändert werden. Wir müssen die Lehrer unterstützen. Auch darin, dass sie nicht ins rechte Eck gedrängt werden, wenn sie Regeln aufstellen. Muslimische Familien werden uns schätzen und respektieren, wenn wir eine klare Haltung einnehmen. Das haben wir verlernt. Wir wollen es allen recht machen, aber Intoleranz mit Toleranz zu begegnen, ist falsch. Gesellschaftliche Entwicklungen schlagen zuerst in der Schule auf. Wir merken, dass wir in Graz in einigen Schulen am Rande unserer Möglichkeiten angekommen sind.“