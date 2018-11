Kinder können US-Grenze mit Legosteinen nachbauen

„Build the Wall“ - zu Deutsch: „Bau die Mauer“ - prangert in Großbuchstaben auf der Verpackung. Vor der Mauer steht eine Lego-Figur mit blauem Anzug und rotem Bauhelm, die offenbar Trump darstellen soll. Hinter der Mauer ist ein Mann mit buntem Sombrero und zwei Rasseln in den Händen zu sehen, der wohl Mexikaner sein soll.