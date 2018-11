„BirdLife Österreich“ über richtiges Vogelfüttern

Der Altweibersommer hat ein Ende, langsam aber sicher zieht der Winter bei uns ein. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um mit der Vogelfütterung zu beginnen. Was den Vögeln am Futterhaus angeboten werden soll, in welcher Art und Weise, und wo sich die geeignete Futterstelle befindet, darüber informiert die Vogelschutzorganisation „BirdLife Österreich“ in der 28-seitigen Gratis-Broschüre „Gefiederte Gäste am Futterhaus“.