Ein Apfelschwein in der Panzerhalle

„Unsere rund 1000 Gäste sollen sich ordentlich rüsten. Heute soll nicht nur über die Branche parliert sondern auch ordentlich gefeiert werden“, tönte Reinhard Hanusch, Chef einer seit 1925 einheizenden Kochgerätefirma aus Oberösterreich. „Nach Gusswerk und Mozarteum laden wir heuer in die ehemalige Struberkaserne, was aber nicht bedeutet, dass ich höchstpersönlich den Gastronomen den Marsch blase. Das überlasse ich lieber einem Profi“ lachte Hanusch. Da hatte der Küchenprofi keineswegs zu viel versprochen. Kurz vor Mitternacht betrat kein geringerer als Falco die Bühne. Natürlich handelte es sich nicht um Hansi Hölzel himself, sondern Axel Herrig. Der deutsche Sänger kam dem Original dennoch ganz nah. Kein Wunder, so ist er doch mit dem Musical „Falco Meets Amadeus“ durch die Lande gezogen.