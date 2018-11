Eishockey-Crack flippte aus! VSV feuert Trivino

In der Saison 2012/13 hatte sich der Finne Antti Pusa in Klagenfurt nach dem Hobbyturnier ganz schlimm aufgeführt, wurde sogar von der Polizei verhaftet. Diesmal gab Corey Trivino nach den Partien in der Klagenfurter Stadthalle zu viel Gas. In Villach flippte der 28-jährige Kanadier dann scheinbar völlig aus - es steht auch Sachbeschädigung im Raum.