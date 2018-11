VSV trennt sich nach Ausraster von Trivino

In der Saison ’12/13 hatte sich der Finne Antti Pusa in Klagenfurt nach dem Hobbyturnier ganz schlimm aufgeführt, wurde sogar von der Polizei verhaftet. Diesmal gab Corey Trivino nach den Partien in der Klagenfurter Stadthalle zu viel Gas. In Villach flippte der 28-jährige Kanadier dann völlig aus - es steht auch Sachbeschädigung im Raum. Schlechte Werbung für den VSV, der sportlich ohnehin am Boden liegt und das Tabellenende ziert. Am Montag trennte sich der VSV dann auch offiziell vom Center, macht sich nun auf die Suche nach einem Ersatz