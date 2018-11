Thiem bei ATP Finals jetzt gegen Superstar Federer

Dominic Thiem trifft am Dienstag im Duell der beiden Verlierer vom Auftakt-Tag der mit 8,5 Mio. Dollar dotierten ATP Finals in London auf Roger Federer. Grund: Der Schweizer Superstar musste sich am Sonntagabend im zweiten Einzel der Gruppe „Lleyton Hewitt“ in der O2-Arena überraschend dem Japaner Kei Nishikori mit 6:7(4),3:6 geschlagen geben. Gutes Omen: Thiem ist einer der wenigen Spieler, die gegen den 20-fache Grand-Slam-Champion aus der Schweiz eine positive Bilanz zu Buche stehen haben.