Auftaktpleite! Thiem verliert gegen Anderson

Thiems Chancen auf den erstmaligen Halbfinaleinzug beim Masters sind nun - ähnlich wie schon in den vergangenen beiden Jahren - beträchtlich gesunken. Zwar kann man bei der komplizierten Arithmetik im Round-Robin-System je nach Ergebnissen der anderen Gruppengegner in seltenen Fällen sogar mit nur einem Sieg aufsteigen, aber um sicher zu sein, es aus eigener Kraft zu schaffen, muss am Dienstag ein Sieg her.