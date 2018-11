Tränen für toten Klub-Boss: Leicester stand still

0:0 im Hintergrund

Das 0:0 gegen Burnley rückte gestern in den Hintergrund, die Stadt gedachte dem 60-Jährigen: Am Vormittag nahmen 15.000 an einem Schweigemarsch vom Zentrum zum Stadion teil, nahezu alle legten ihre Arbeit nieder, in vielen Winkeln Leicester hingen Fotos von Srivaddhanaprabha.