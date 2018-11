Hausbewohner stellten den dreisten Einschleichdieb

Böse Überraschung für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Henndorf: Die überraschten am Samstag einen Einschleichdieb auf frischer Tat - worauf der sofort die Flucht ergriff. Der Hausbesitzer selbst verfolgte den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dann zeigte sich: Gegen den Ungar (30) besteht ein mehrjähriges Aufenthaltsverbot in Österreich.