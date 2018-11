Passt Kleid von Conchita ins Haus der Geschichte?

Am Samstag ist das Haus der Geschichte Österreich am Wiener Heldenplatz feierlich eröffnet worden. Und schon am ersten Tag wird unter den Besuchern über so manches Ausstellungsstück kontrovers diskutiert. Wie zum Beispiel über die Robe von Song-Contest-Gewinnerin Conchita Wurst oder den Helm von Doppel-Olympiasieger Hermann Maier. Viele fragen sich, ob solche Exponate in eine derartige Einrichtung passen. Was meinen Sie? Diskutieren Sie mit!