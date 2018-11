100 Jahre Republik: Haus der Geschichte eröffnet

Das sei aus zwei Gründen eine große Enttäuschung: erstens, weil Österreich von den Juden sehr gewinnen könne, zweitens, weil diese sehr von einem Leben in Wien gewinnen könnten. Österreich habe zwar große Anstrengungen bei der Überwindung des Antisemitismus und in der Erinnerungskultur unternommen, er vermisse aber Initiativen, die jüdische Gemeinde in Österreich zu vergrößern und das jüdische Leben des Landes zu fördern. „Die Eröffnung eines Museums österreichischer Geschichte, vor allem, weil es am Heldenplatz liegt, ist für mich ein sehr persönliches Ereignis.“ Der in Wien geborene Nobelpreisträger erinnerte daran, dass am Heldenplatz im März 1838 Hunderttausende Österreich die „Anschluss“-Rede Adolf Hitlers frenetisch bejubelt hatten. Deshalb sei es so wichtig, dass der Balkon, von dem Hitler sprach, als Geschichtsort „zugänglich gemacht und ins Museum integriert“ werde.