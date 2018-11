Wie haben Sie Ihren Humor bewahrt, Herr Kandel?

Der Forscher des Gedächtnisses

Geboren am 7. November 1929 als Sohn eines jüdischen Spielwarenhändlers in Wien. In der Nacht der Novemberpogrome, zwei Tage nach seinem neunten Geburtstag, stürmte die Gestapo das Haus. Eric floh mit seinem älteren Bruder in die USA, die Eltern kamen später nach. Dort studierte er Medizin und bekam im Jahr 2000 für seine Forschungen über das Gedächtnis den Nobelpreis verliehen. Kandel versöhnte sich mit Österreich und nahm - zur US-Staatsbürgerschaft - auch die österreichische Staatsbürgerschaft wieder an. Er lebt mit seiner Frau Denise in New York.