Versuchte Entführung war nur eine Verwechslung

Die Aufregung und Angst nach der vermeintlichen, versuchten Entführung eines 13-Jährigen in Kufstein war wie berichtet groß - denn die Aussagen des Buben schienen glaubhaft. Ein im Bus sitzender Freund beobachtete den Vorfall ebenfalls. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und ermittelte in alle Richtungen. Josef Gschwentner, Kommandant der Polizeiinspektion Kufstein, schien aber von Anfang an den richtigen Riecher gehabt zu haben. Denn schon am Freitagvormittag sagte er: „Ob überhaupt der Versuch des Verbrechens einer Entführung im Raum steht, ist nicht bewiesen. Vielleicht war es ein Bekannter der Familie, den der Bub in der kurzen und überraschenden Situation und Hektik nicht erkannte.“