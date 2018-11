Leicester: Statue in Erinnerung an Klubbesitzer

Im Heimspiel gegen Burnley am Samstag werden diverse Fanutensilien in Erinnerung an Srivaddhanaprabha ausgeteilt. Außerdem wird es zwei Schweigeminuten geben. Der 60-jährigen Milliardär aus Thailand starb am 27. Oktober nach dem Absturz eines Hubschraubers gemeinsam mit vier weiteren Menschen. In seiner Amtszeit holte Leicester 2016 sensationell den englischen Meistertitel.