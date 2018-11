Jetzt fix: Der Wiener Herzerlbaum kehrt zurück!

Herzerl in den Augen - nicht nur bei den Kleinen - sind in der Vorweihnachtszeit am Wiener Rathausplatz also wieder vorprogrammiert. Denn jetzt ist es fix: Der Herzerlbaum kehrt an seinen angestammten Platz zurück, verkündete Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Freitag - und bestückte den Baum auch gleich selbst mit einem der vielen roten Herzen.