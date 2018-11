Kommt Wiener Herzerlbaum endlich wieder zurück?

Am Donnerstag ließ Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei einer Pressekonferenz, die sich eigentlich um die Vorweihnachtszeit als wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt drehte, mit einer Antwort wohl viele Herzen höherschlagen. So entgegnete er auf die Frage, ob es denn den beliebten Herzerlbaum am Rathausplatz wieder geben werde: „Lassen Sie sich überraschen, die Adventszeit hat ja noch nicht begonnen!“