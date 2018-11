„Der Herzerlbaum muss wieder zurück!“

Nachdem der Look des Christbaums am Wiener Rathausplatz für heiße Diskussionen gesorgt hat, kündigt sich jetzt das Comeback einer anderen besonderen Weihnachtstradition an: Der Herzerlbaum könnte zurückkommen! Seit zwei Jahren muss der Adventzauber am Wiener Rathausplatz ohne die Portion Extraliebe in Form von kleinen roten Herzen auskommen. Ein Rechtsstreit zwischen der Stadt Wien und den früheren Organisatoren hatte den Herzerlbaum vom Christkindlmarkt verbannt.