Hilary Duff rieb ihre Plazenta in Smoothie

“Babys sind wie schlaffe Würmer“

Im Gespräch mit dem Podcast „Dr. Berlin‘s Informed Pregnancy“ beschreibt Hilary auch den Moment, in dem sie ihre Tochter zum ersten Mal in den Armen hielt. „Sie gaben sie mir und ich blickte sie an... Babys sind wie schlaffe kleine Würmer. Sie haben gar keine Kontrolle. Sie hat beide Arme zu mir gestreckt und sich an mich geschmiegt... hat ihre Arme genau auf meinen Nacken gelegt, wie um mich zu umarmen. Ich konnte nicht glauben, wie stark sie ist. Es war so klar wie eine Umarmung... es war unglaublich“, schwärmt sie.