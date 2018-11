Ich bin allen Menschen dankbar, die einen unserer Schützlinge aufnehmen. Denn auch wenn wir sie gut versorgen, ein echtes Zuhause können wir nicht ersetzen. Auch unsere sechs Labradorwelpen und ihre Mama haben nach nur einem Inserat alle einen Platz gefunden – wohl verdient nach einem traurigen Start ins Leben. Die kleine Familie war brutal im Straßengraben ausgesetzt und sich selbst überlassen worden. In der Tierpension von Eleonore Schandl wurden sie liebevoll aufgepäppelt und nun in gute Hände vergeben. All das ist nur möglich, weil es Menschen gibt, die Tiere lieben und uns finanziell unterstützen. Am Sonntag liegt Ihrer Krone ein Spendenerlagschein bei. Bitte lassen Sie uns und unsere Tiere nicht im Stich. Jeder Euro zählt – denn nur Dank Ihrer Spende können wir helfen und unserem Motto: Jedes einzelne Tier zählt – treu bleiben.