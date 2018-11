Kim Kardashian muss vor Feuerinferno fliehen

Stadt fast völlig zerstört

Die Menschen in Kalifornien sind an vielen Orten in Angst vor lodernden Feuerwalzen. Ein sich rasend schnell ausbreitender Waldbrand hat am Freitag im Norden Kaliforniens die Stadt Paradise fast vollständig zerstört. Die Stadt Paradise befindet sich rund 290 Kilometer nordöstlich von San Francisco. Nach Auskunft der Feuerwehr ist das „Camp Fire“ am Fuße des Sierra-Nevada-Gebirges in wenigen Stunden auf eine Fläche von über 70 Quadratkilometern angewachsen.