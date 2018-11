Trump zu Reporter: „Sie sind ein Feind des Volkes“

Donald Trump hatte schon immer ein angespanntes Verhältnis zu den Medien, am Mittwoch ist dieses aber wieder einmal eskaliert. Bei der Pressekonferenz des US-Präsidenten nach der geschlagenen Kongresswahl kam es zwischen ihm und CNN-Reporter Jim Acosta zu einem handfesten Streit, als dieser Fragen zu den laufenden Russland-Untersuchungen stellte. „Sie sind eine furchtbare, unverschämte Person“, schnauzte Trump Acosta an. Und weiter: „Wenn Sie Fake News in die Welt setzen, was CNN tut, dann sind Sie der Feind des Volkes.“ Der Sender müsse sich schämen, einen Menschen wie Acosta zu beschäftigen. Wenig später wurde Acostas Akkreditierung für das Weiße Haus „bis auf Weiteres“ eingezogen, wie Trumps Sprecherin Sarah Sanders mitteilte.