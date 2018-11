„RespekTiere“ kastrierte 900 Streuner in Bulgarien

Das Team von „RespekTiere“ fängt streunende Vierbeiner ein, um die von Tierärzten behandeln und kastrieren zu lassen. Da aber der Einsatz von der Gemeinde mittlerweile groß in der Zeitung groß angekündigt wird, kommen aber auch sehr viele Privatpersonen mit ihren Tieren vorbei. „Das ist ein wichtiger Schritt, waren doch zu Beginn dieser Aktionen kaum welche bereit, den Eingriff an ihren Schützlingen vornehmen zu lassen“, so Tom Putzgruber. Tierleid ist in Bulgarien allgegenwärtig: So musste das „RespekTiere“-Team auch diesmal wieder halbverhungerte Hunde bergen und schwer kranke Welpen aus Hinterhöfen retten. „Ganz in der Nähe unseres Appartements wurden zwei Huskys erschossen und für die Bewohnerinnen gut sichtbar in einem Park ausgelegt - wie wir erfuhren, als Abschreckung für Hundehalter“, berichtet Putzgruber entsetzt.