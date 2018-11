Zwei Leichen auf Waldlichtung in Salzburg entdeckt

Bei der Obduktion am Donnerstagnachmittag wurde zunächst die Frau zweifelfrei identifiziert. Bei ihr handelt es sich um eine in Pfarrkirchen (Niederbayern) lebende Österreicherin. Die Identifizierung des Mannes wird laut Wolfgruber frühestens am Freitagnachmittag abgeschlossen sein. Wie die bayerische „Passauer Neue Presse“ am Donnerstag berichtete, wohnten die beiden Toten aber in ein und demselben Haus. Nach der Frau und dem Mann war in Deutschland offenbar schon seit einigen Tagen gesucht worden.