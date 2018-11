Wieder Einbrüche in Salzburg

In einem leicht abgelegenen Pferdestall in Bruck an der Glocknerstraße brachen Unbekannte mehrere Kästen auf und stahenl aus diesen 2 Dressur-Reitsättel. Die Gesamtschadenshöhe ist unbekannt. In Eugendorf versuchten Täter über die Balkontür in das Einfamlienhaus einer 69-Jährigen eindzudringen. Nachdem das Glas der Tür beim Aufzwängen aber sprang, ließen die Einbrecher ab und flüchteten ohne Beute.