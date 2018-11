Google Earth zeigt scheinbar versunkenes Flugzeug

„Google-Earth-Anomalie“

Hinzu komme laut Morton, dass nichts über einen Flugzeugabsturz in dieser Region bekannt sei. Morton hält eine andere, rationalere Theorie zu diesen Bildern für sehr viel wahrscheinlicher. Er glaubt, dass die Abbildung in Schottland eine „Google-Earth-Anomalie“ ist - also eine fehlerhafte Darstellung der Satellitenbilder.