Russland verhinderte Terroranschläge auf WM

Patruschew bezeichnete die WM in seinem Land als „ein bemerkenswertes Beispiel für eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich“. Der Chef des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, sagte, Terroristen hätten geplant, ausländische Fans mit Drohnen anzugreifen. Sieben Gruppen mit entsprechenden Absichten seien ermittelt worden. Solche Versuche habe es aber nicht nur während der WM gegeben, sondern auch bei anderen Großveranstaltungen in Russland.