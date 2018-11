Real im Tor-Rausch an die Spitze, auch Roma siegt

Dabei lief Real in Pilsen fast in einen Fehlstart. Verteidiger Nacho traf in der 10. Minute die eigene Latte. In der Abwehr nicht wirklich sattelfest, wussten die ersatzgeschwächten Königlichen in der Offensive zu gefallen und trafen nach verhaltenem Beginn dann fast nach Belieben. Karim Benzema eröffnete nach schöner Einzelleistung den Torreigen (21.) und besorgte mit dem 3:0 (37.) eine Vorentscheidung. Casemiro (23.) per Kopf nach einem Eckball und Gareth Bale (40.) trafen bis zur Pause ebenfalls, Toni Kroos (67.) danach. Real hält damit bei neun Zählern und ebensovielen wie die AS Roma, die bei ZSKA Moskau mit 2:1 siegte. Das Duo steht knapp vor dem Aufstieg.