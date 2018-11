Unfall und Baustelle lösten Mega-Staus aus

Stoßstange an Stoßstange, Bremslicht an Scheinwerfer - im Osten von Innsbruck stand Dienstagfrüh der Verkehr still. Schuld an der massiven Überlastung war die Kombination aus einem Unfall auf der Autobahn und einer Baustelle im Bereich Schützenstraße/Schusterbergweg. Wie groß der Anteil des Unfalls war, wird in den kommenden Tagen deutlich werden. Klar ist aber: Wo aus fünf Spuren eine wird, ist Stau vorprogrammiert.