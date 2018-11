U21-Kader gegen Griechenland ohne Konrad Laimer!

Hannes Wolf und Co. treten am 16. November (17 Uhr MEZ) in Saloniki an, das Rückspiel steigt am 20. November (19 Uhr) in St. Pölten. Mit dabei sind u.a. die A-Team-erfahrenen Abwehrspieler Kevin Danso und Maximilian Wöber. Auch Arnel Jakupovic, zuletzt nur nachberufen, steht im Kader. Der Empoli-Stürmer erzielte Mitte Oktober beim wichtigen 3:2-Erfolg über Russland den Siegtreffer.