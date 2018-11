Schülerin rammte sich beim Spielen Ast ins Bein

Schockmoment für Schüler und Lehrer in Rosenau am Hengstpass (OÖ): Ein neunjähriges Mädchen stürzte beim Spielen in einem Waldstück nahe der Schule auf eine am Boden liegende Astgabel und rammte sich das Holzstück in den rechten Oberschenkel. Die Rettungskräfte mussten den Ast an Ort und Stelle absägen, weil er zu lange für den Transport gewesen wäre.