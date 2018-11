Massengräber im Irak entdeckt - mit 12.000 Toten

Gräueltaten an religiöser Minderheit der Jesiden

Von den 202 entdeckten Massengräbern wurden laut dem UN-Bericht erst 28 ausgehoben, wobei mehr als 1250 Leichen exhumiert wurden. Fast die Hälfte der Stätten liegt in der nördlichen Provinz Ninive, in der die Dschihadisten zahlreiche Gräueltaten an der religiösen Minderheit der Jesiden verübten. Laut den irakischen Behörden werden in Ninive noch immer 3000 Jesiden und 4000 weitere Menschen vermisst. Der Rest der Massengräber liegt in den nördlichen Provinzen Kirkuk und Salaheddin sowie der Provinz Anbar im Westen.