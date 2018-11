Popband Chvrches: Keine Parodie ihrer selbst

Flirrende Indie-Klänge, eindringliche Electronica und eine nahezu elfenhafte Stimme, der man bei den ersten Durchläufen niemals einen Erwachsenenstatus zugebilligt hätte. Als vor ziemlich genau sechs Jahren die Single „The Mother We Share“ europaweit in den Indie-Radios Einzug fand, hatten Szenehipster mit den Chvrches eine neue Lieblingsband. Tanzbarer Electropop mit weiblichen Vocals und hoher Melodielastigkeit war nicht zuletzt durch Künstlerinnen wie Robyn oder The Knife en vogue und so wurden auch die Schotten prompt von szenerelevanten Magazinen und Blogs in den Himmel gefeiert. Relativ schnell folgten erste große Touren als Support, die Aufnahme in die renommierte BBC-Soundlist und das wundervolle Debütalbum „The Bones Of What You Believe“, dessen Strahlkraft sich bis in die USA und Australien ausbreitete.