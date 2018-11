Selchkammer brannte: Feuerwehren im Großeinsatz

Auch in der Nacht auf Montag mussten in der Steiermark mehrere Feuerwehren zu einem großen Einsatz ausrücken: In Ligist (Bezirk Voitsberg) geriet auf einem Anwesen ein Nebengebäude, in dem Gartenwerkzeug und Holz gelagert und das zum Selchen von Fleisch genutzt wird, in Vollbrand. Mehr als 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz.