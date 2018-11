Wahnsinn in Minute 97! Milans Last-Minute-Hammer

Milan schlägt wieder in der Nachspielzeit zu: Wie schon am Mittwoch beim 2:1 gegen den FC Genoa erzielte Alessio Romagnoli den Siegtreffer in der Nachspielzeit, diesmal nach einem Konter in der 97. Minute. Am Ende siegte man gegen Udinese mit 1:0. Die Highlights des Spiels sehen Sie oben im Video!