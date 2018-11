Washington vor Kongresswahl im Ausnahmezustand

„Ich fürchte mich“, fasst es eine Wienerin zusammen, die einst der Liebe wegen ausgewandert ist und nun seit vier Jahrzehnten als Dolmetscherin in Virginia lebt. Und es liegt weniger an den Gruselmasken von Halloween, die in der Metropole immer noch präsent sind. Briefbombenterror, Hasstiraden und blutige Anschläge haben die Bewohner in eine Schockstarre versetzt.