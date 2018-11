Dorfbeuern hat endlich wieder einen Nahversorger

Nach und nach sperrten die Greißler zu. In der knapp 1600-Seelen-Gemeinde gab es keine Möglichkeit mehr, die täglichen Besorgungen im Ort zu erledigen. Weite Strecken nach Lamprechtshausen, Nußdorf oder Mattighofen musste die Bevölkerung auf sich nehmen. Vor allem für die älteren Mitbürger ohne Auto eine Mammutaufgabe. „Ein Taxiunternehmen wurde beauftragt, die Leute zu den Geschäften in den Nachbargemeinden zu chauffieren“, denkt der Ortschef ungern an diese Zeit zurück.